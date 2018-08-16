Визуализация 3Д планировки квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт31 заявка313 просмотров

Задача - сделать визуализацию квартиры из готовой 3Д модели.

Бюджет будет оговариваться в зависимости от объема работы. 

Примеры вариантов желаемого результата ниже.

При успешном выполнении задания, обеспечу постоянной удаленной работой.

7 лет назад
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34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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