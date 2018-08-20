Срочно придумать и сделать качественную визуализацию квартиры

Оченьсрочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и

визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу в аренду. Делаем удаленно.

Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая.

Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план (размеры)квартиры есть в документации.

Нужен профессионал с отзывами и портфолио, которыйсможет дня за 2-3 все это сделать.Квартиранаходится в Киеве, в дизайне нужно учесть, чтоб материалы можно было купить в

Эпицентре.

Жду цены и предложения.