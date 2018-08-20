Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion 8. Пишите стоимость за 1 проект. Отдам предпочтение качественным работам и низкой цене, а так же минимальным срокам. Исходники будут картинки в jpg. фасад и планировки.
Срочно придумать и сделать качественную визуализацию квартиры
Оченьсрочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и
визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу в аренду. Делаем удаленно.
Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая.
Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план (размеры)квартиры есть в документации.
Нужен профессионал с отзывами и портфолио, которыйсможет дня за 2-3 все это сделать.Квартиранаходится в Киеве, в дизайне нужно учесть, чтоб материалы можно было купить в
Эпицентре.
Жду цены и предложения.
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