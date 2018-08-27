Интерьеры поликлиники - построение и визуализация в CORONA Render

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
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Интерьеры 2 коридоров, 2 палат, санузлов, и 2 ординаторских.

Трехмерка стен частично выдается исполнителю.

Сопровождаю несложными указаниями выполнение.

Визуализация желательно в CORONA Render.

7 лет назад
makai
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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