Дизайн 2к квартиры в Киеве

Нужно разработать дизайн интерьра 2к квартиры.

Тех. задание - в файле.

Желательно, чтобы дизайнер был из Киева или ближайших регионов и мог иногда выезжать на объект, помогал с подбором материалов и авторским надзором.

Для выбора исполнителя и начала работы высылайте эскизы на [email protected]