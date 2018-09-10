Дизайн и визуализация квартиры! Срочно!

Оченьсрочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и

визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу в аренду.Делаем удаленно.

Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая.Можно панораму.

Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план(размеры)квартиры есть в документации.

Нужен профессионал с отзывами и портфолио, который сможетдня за 2-3 все это сделать. Квартира находится в Киеве, в дизайне нужно учесть,

чтоб материалы можно было купить в Эпицентре. ТЗ готово в подробностях.

Жду цены и предложения.