Дизайн интерьера домика в лесу

Здравствуйте!

Я приобрел домик, который располагается в красивом лесном массиве.

Его размер 6*6м, и сделан из клееного бруса.



Мой запрос заключается в том, чтобы нарисовать дизайн домика изнутри, чтобы сделать его уютным и "инстаграмным". Я вижу панорамное окно в лес вместо обычного, террасу у входа с зоной барбекю. Внутри дома камин, кухня, телевизор с приставкой, а также необходимо организовать обеденную зону и лестницу на второй этаж.



Что именно я ожидаю от дизайна-проекта: так как дом уже готовый, нецелособразно его демонтировать снаружи или внутри. Необходимо использовать его дерево как сильную сторону. Продолжить лесную атмосферу в дом, усиливая освещением и мелочами в интерьере. Например, я не хотел бы видеть ненатуральные материалы в доме (ДВП или пластик).

Фото 360: https://docs.google.com/document/d/19BHp7g_CojHvSsfwnWxHwApdo-_Q3YY3WoDObEOSgBg/edit?usp=sharing