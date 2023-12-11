Дизайн интерьера домика в лесу

Потрібен технічний дизайн проєкт квартири з усіма необхідними кресленнями - Обміри на об"єкті в Ірпіні - планування з розташуванням меблів - демонтаж існуючих стін - монтаж нових стін - План ...
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Здравствуйте!
Я приобрел домик, который располагается в красивом лесном массиве.
Его размер 6*6м, и сделан из клееного бруса.
Мой запрос заключается в том, чтобы нарисовать дизайн домика изнутри, чтобы сделать его уютным и "инстаграмным". Я вижу панорамное окно в лес вместо обычного, террасу у входа с зоной барбекю. Внутри дома камин, кухня, телевизор с приставкой, а также необходимо организовать обеденную зону и лестницу на второй этаж.
Что именно я ожидаю от дизайна-проекта: так как дом уже готовый, нецелособразно его демонтировать снаружи или внутри. Необходимо использовать его дерево как сильную сторону. Продолжить лесную атмосферу в дом, усиливая освещением и мелочами в интерьере. Например, я не хотел бы видеть ненатуральные материалы в доме (ДВП или пластик).
Фото 360: https://docs.google.com/document/d/19BHp7g_CojHvSsfwnWxHwApdo-_Q3YY3WoDObEOSgBg/edit?usp=sharing
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