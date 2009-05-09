Дизайн интерьера магазина и фасада

Нужно выполнить дизайн интерьера магазина внутри, а также его фасада.

Обязательно опыт подобных работ, ответственность, возможность телефонной связи. Обязательно выполнение всех технических условий, а также отправка всех необходимых графических и текстовых материалов.

Ваши цены, а также, что нужно для начала работы, отправляйте в личные сообщения. Цены и сроки - оставляйте в заявках.

Заказ серьезный, пожалуйста, пишите только с серьезными намерениями.