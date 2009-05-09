Нужен дизайн для бильярдного клуба. 1.Мы создаем сеть бильярдных клубов с пивным уклоном , под одним и тем же брендом. Направление - бильярд,пиво,живая музыка, шоу программы, кухня,возможность провидения чемпионатов по бильярду. просмотр спортивных соревнований. ...
Дизайн интерьера магазина и фасада
Нужно выполнить дизайн интерьера магазина внутри, а также его фасада.
Обязательно опыт подобных работ, ответственность, возможность телефонной связи. Обязательно выполнение всех технических условий, а также отправка всех необходимых графических и текстовых материалов.
Ваши цены, а также, что нужно для начала работы, отправляйте в личные сообщения. Цены и сроки - оставляйте в заявках.
Заказ серьезный, пожалуйста, пишите только с серьезными намерениями.
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