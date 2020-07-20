Добрый день. Нам нужно сделать дизайн проект квартиры площадью 78 кв.м. Квартира находится на 1 этаже.
Дизайн интерьера мужского кабинета
Добрый день. Помещение 3.4м на 3.8м.
Прошу указать примерную стоимость и сроки
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