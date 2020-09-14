Дизайн проект 3 комнатной квартиры.

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Завершен24 заявки615 просмотров

Добрый день.  Нам нужно сделать дизайн проект квартиры площадью 78 кв.м.  Квартира находится на 1 этаже. 

5 лет назад
Evgeny_nv
Евгений 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AllaDesign
Алла 
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5 лет назад
$70
17 дней
В целом все не плохо.
Отличный заказчик, приятно работать.

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