Дизайн новой квартиры 87м2

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок332 просмотра

Здравствуйте! Необходимо сделать перепланировку квартиры (желательно предоставить несколько вариантов). План тёплого пола, монтаж потолка, расстановка освещения и розеток. 

Схема отделки стен. 

Размещение сантехники.

Сроки выполнения:

Планировка квартиры - 1-2 дня,

Технический дизайн - 7дней

5 лет назад
guest_15949320380698
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