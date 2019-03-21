Дизайн интерьера салона оптики KEPLER стиль Hi Tech

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт4 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для выбора исполнителя нам нужно понять его идею.

5 лет назад
guest_15533528161464
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн интерьера маленькой квартиры сегодня.

    $10

    Нужно сделать дизайн интерьера/планировку маленькой квартиры-студии. План с размерами прилагаю. В данный момент делается черновая отделка (есть только голые стены + перегородка, отделяющая санузел от остальной квартиры). Нужно эргономичное интересное решение, так как квартира очень маленькая. Было бы ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать чертежи на основе дизайн проекта для однокомнатной квартиры (3

    Суть:Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация кронштейнов для сайта по STL модели

    $8

    Нужно визуализировать в таком же стиле и цвете как и другие кронштейны на сайте: https://grafio-decor.com.ua/catalog/konsoli STL+JPEG+размеры - в архиве по ссылке: https://dropmefiles.com/J29In 1) KN 101 - 200х180х540 в двух вариантах. (второй вариант с гладкими боками) 2) KN 102  3) KN 103  4) KN ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интерьер маникюрного салона

    Требуется сделать дизайн интерьера маникюрного салона. Площадь 12 м2 (фото 2). Будет 2 маникюрных стола (белый) и 1 педикюрное кресло на подиуме (фото 1). Уже заказали мебель (3 шт кресло мастера (фото 4), 2 шт кресло клиента ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация интерьера только Corona render

    Требуется визуализатор для постоянного сотрудничества, только в 3d max Corona render. Качество визуализаций должно быть достаточно высокое, не ниже прикрепленных примеров.  Портфолио обязательно. Для визуализаций, какие-то модели будут скидывать.  От Вас после окончания работы будет требоваться собранная сцена со ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн-интерьера

    Есть брусовой дом, 2 этажа, 167 м2. Необходимо подобрать цветовое решение для комнат и примерное наполнение мебелью - визуализировать. Покупать материалы - не надо! Просто необходим план обстановки дома, который растянется на долгое время и закупки ...

    Интерьеры и Экстерьеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад