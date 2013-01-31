Дизайн отделки рубленного дома

Нужна визуализация: - детская комната для 2 мальчиков (8лет и 2 года); S= 18 кв.м Срок исполнения: 1 - 1,5 мес Подробности в ходе работы Заранее благодарим всех за готовность работать)))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать внутренний дизайн помещений сруба под гостиничные услуги. Сруб установлен - план, 3д модель сруба, фото по ссылке http://www.shuvoe.ru/news-srub-doma-8-na-10.html.
Предполагается размещение до 6 человек, все на 1ом этаже.
Размеры помещений по запросу.
Какая еще нужна информация, спрашивайте.
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