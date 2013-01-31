Дизайн отделки рубленного дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок291 просмотр
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Нужно сделать внутренний дизайн помещений сруба под гостиничные услуги. Сруб установлен - план, 3д модель сруба, фото по ссылке http://www.shuvoe.ru/news-srub-doma-8-na-10.html.

Предполагается размещение до 6 человек, все на 1ом этаже.

Размеры помещений по запросу.

Какая еще нужна информация, спрашивайте.

11 лет назад
klenov
Иван 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад