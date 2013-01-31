Дизайн отделки рубленного дома

В офисе компании необходимо продумать некие артобъекты, которые могут быть размещены вдоль стен, на стенах. Объекты могут быть как картины развешанные вдоль стен, эффектные имиджи, расположенные на лайтбоксах либо просто распечатанные и установленные. Заказчик хочет ...