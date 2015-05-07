Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.
Моделирование жил.комплекса
Доброго дня!
Проект заключается в моделировании жилого комплекса под последующий виз и анимацию
Обьем работы:
1. Модель здания (все 6 зданий в проекте - типовые, поэтому надо сделать одно, остальные клоном)
2. Проработка окружения - стоянки, садик, прилегающая территория
Требования к модели:
1. Формат 3ds max до 2013 версии
2. Глубокая детализация всех элементов сцены
3. Использование слоев, групп, иерархии и четкое именование обьектов на английском языке
Чертежи и эскизы покажу в личку или скайп
Прошу указывать в заявках ссылку на ваши вайрфреймы, для оценки качества проработки
Всем добра :)
Заявки фрилансеров
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