Моделирование жил.комплекса

Доброго дня!

Проект заключается в моделировании жилого комплекса под последующий виз и анимацию

Обьем работы:

1. Модель здания (все 6 зданий в проекте - типовые, поэтому надо сделать одно, остальные клоном)

2. Проработка окружения - стоянки, садик, прилегающая территория

Требования к модели:

1. Формат 3ds max до 2013 версии

2. Глубокая детализация всех элементов сцены

3. Использование слоев, групп, иерархии и четкое именование обьектов на английском языке

Чертежи и эскизы покажу в личку или скайп

Прошу указывать в заявках ссылку на ваши вайрфреймы, для оценки качества проработки

Всем добра :)