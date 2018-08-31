Проектировщик Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
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Добрый день!

Срочно требуется проектировщик, который сможет по схеме помещения ( кабинета) разместить мебель (необходимо сделать несколько вариантов) габариты мебели направлю в случае взаимного сотрудничества.

7 лет назад
guest_1536058308565
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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