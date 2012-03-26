Визуализация интерьера + монтаж

Здравствуйте! Нужен виз на офисные помещения площадью 90м/2 (помещений будет три), стиль -современный Бюджет ограничен -200$ (на три помещения), Делать будем по одному помещению –и расчёт, если все будет ок-то предполагается дальнейшее сотрудничество за разумную цену. Дизайн придуман развертки ...