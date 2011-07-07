Доработка интернет магазина (Virtuemart)

Доброе время суток ! Итак нужно слепить сайт, точнее магазин. Дизайн могу предоставить. Вот подобие сайта http://teapur.de/ На сайте будут приниматься ТОЛЬКО заказы далее мной товар будет отослан получателю заказной почтой. Требуется создать загрузку картинок,легко добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Глобально проверить и исправить всевозможные лаги движка сайта(joomla)
поменять шрифты
исправить работу корзины и лаг добавления в корзину: окно с корзиной "съезжает" за изображения товара
исправить лаг регистрации: не приходят письма активации
Настроить чекаут: в корзине должна быть сумма стоимости и количества товара с размерами + доставка
удалить стандартные картинки от джумлы и виртуемарта
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