Доработка интернет магазина (Virtuemart)

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки163 просмотра
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Глобально проверить и исправить всевозможные лаги движка сайта(joomla)

поменять шрифты

исправить работу корзины и лаг добавления в корзину: окно с корзиной "съезжает" за изображения товара

исправить лаг регистрации: не приходят письма активации

Настроить чекаут: в корзине должна быть сумма стоимости и количества товара с размерами + доставка

удалить стандартные картинки от джумлы и виртуемарта

Virtuemart
12 лет назад
DeCuir
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PixelF
Игорь 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все было сделано оперативно и качественно, Спасибо!
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