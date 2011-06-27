Требуется модуль доставки под vam shop

$200
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Модуль расчета доставки от производителей к покупателям. Имеется подобный модуль под OScommerce здесь http://www.oscommerce.com/community/contributions,%204129/category можно его переделать под vam shop или написать с нуля. Оплата после тестирования. Более подробно при личной переписке

12 лет назад
OK_9
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад