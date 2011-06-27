Доработка интернет-магазина на CakePHP

Необходимо доработать движок ShopScript для работы нескольких магазинов. Вкратце ТЗ: 1. Сделать возможность вносить уникальные данные товара на всех сайтах, если данные для конкретного товара на конкретном сайте не определены, то выводить название из общей БД ...
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Ищется CakePHP программист на удалённую работу.
Для доработки движка интернет-магазина http://vamcart.ru
Список задач: http://code.google.com/p/vamcart/issues/list
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