Требуется создание движка+верстка.

Выкладываю подробное ТЗ. Срок работы - 2 недели, бюджет 1200-1500$ ТЗ к сайту. Сайт содержит большое количество товаров, движок нужен легкий. Можно написать индивидуальный движок. 1. Комментарии к дизайну 1.1. Размер шапки – ½, 2/3 размера экрана. 1.2. В левом верхнем углу 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые программисты.
Требуется создать движок и сделать верстку для интернет-магазина.
Дизайн готов. В принципе требуемый результат стандартен за исключением некоторых моментов. Сайт должен без проблем индексироваться всеми поисковыми системами. В обязательном порядке в коде страниц должен присутствовать доктайп, должна быть СВОЯ СМС. Некоторые индивидуальные стороны проекта, скорее всего, назовем уже при наличии готового сайта, думается, что так удобнее будет - нагляднее. Под индивидуальными сторонами имеется ввиду персонализация, т.е. наличие той или иной кнопочки, доп. функции и т.д. Еще касательно верстки: то, что определяется валидатором как ошибки должно быть минимизированно. Т.е., например, открытые теги
и неприменно должны быть закрыты. Для нас это очень принципиально.
Работу Вы сначала выполняете на своем хостинге, потом вы проверяем все вебмастерами поисковых систем, валидатором и т.п., потом все переносим к нам на хостинг.
Мы с нетерпением ждем ваших предложений. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к нашим в некоторых моментах дурацким требованиям:)
Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО! указывайте цену проекта в заявках, если не можете определиться точно, то хотя бы диапазон. Поймите нас правильно - заявки с указанной ценой имеют значительный приоритет, потому как можно сразу строить предметный разговор по теме, а когда параллельно висит штук 10 заявок без цены на них не обращается внимание потому как, если все обсудить, потеряется очень много времени.
Заранее большое спасибо!!!
С уважением, Александр.
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