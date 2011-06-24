Требуется создание движка+верстка.

Добрый день, уважаемые программисты.

Требуется создать движок и сделать верстку для интернет-магазина.

Дизайн готов. В принципе требуемый результат стандартен за исключением некоторых моментов. Сайт должен без проблем индексироваться всеми поисковыми системами. В обязательном порядке в коде страниц должен присутствовать доктайп, должна быть СВОЯ СМС. Некоторые индивидуальные стороны проекта, скорее всего, назовем уже при наличии готового сайта, думается, что так удобнее будет - нагляднее. Под индивидуальными сторонами имеется ввиду персонализация, т.е. наличие той или иной кнопочки, доп. функции и т.д. Еще касательно верстки: то, что определяется валидатором как ошибки должно быть минимизированно. Т.е., например, открытые теги

и неприменно должны быть закрыты. Для нас это очень принципиально.

Работу Вы сначала выполняете на своем хостинге, потом вы проверяем все вебмастерами поисковых систем, валидатором и т.п., потом все переносим к нам на хостинг.

Мы с нетерпением ждем ваших предложений. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к нашим в некоторых моментах дурацким требованиям:)

Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО! указывайте цену проекта в заявках, если не можете определиться точно, то хотя бы диапазон. Поймите нас правильно - заявки с указанной ценой имеют значительный приоритет, потому как можно сразу строить предметный разговор по теме, а когда параллельно висит штук 10 заявок без цены на них не обращается внимание потому как, если все обсудить, потеряется очень много времени.

Заранее большое спасибо!!!

С уважением, Александр.