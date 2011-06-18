Сделать шаблон для ShopOS

Есть макет в псд главной и внутренней, нужно из них собрать магазинчик. Вёрстка нужна изначально кроссбраузерная, валидная 100% - буду проверять. Никаких расхождений от макета. Я не хочу потом тыкать на то, что уже и ...
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Нужно сделать шаблон на основе готового дизайна
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