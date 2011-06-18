Магазин на VirtueMart.

Есть макет в псд главной и внутренней, нужно из них собрать магазинчик.

Вёрстка нужна изначально кроссбраузерная, валидная 100% - буду проверять. Никаких расхождений от макета. Я не хочу потом тыкать на то, что уже и так было нарисовано = все шрифты, расстояния, размеры. Всё это должно быть 1в1 с тем, что в макете.