Магазин на VirtueMart.

$70
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Есть макет в псд главной и внутренней, нужно из них собрать магазинчик.

Вёрстка нужна изначально кроссбраузерная, валидная 100% - буду проверять. Никаких расхождений от макета. Я не хочу потом тыкать на то, что уже и так было нарисовано = все шрифты, расстояния, размеры. Всё это должно быть 1в1 с тем, что в макете.

Virtuemart
12 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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