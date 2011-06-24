Создать интернет-магазин одежды

Выкладываю подробное ТЗ. Срок работы - 2 недели, бюджет 1200-1500$

ТЗ к сайту.

Сайт содержит большое количество товаров, движок нужен легкий. Можно написать индивидуальный движок.

1. Комментарии к дизайну

1.1. Размер шапки – ½, 2/3 размера экрана.

1.2. В левом верхнем углу 2 человека (стоят в полный рост). Молодая модно одетая девушка (желательно с сумкой), европейской внешности, улыбается, очень довольна. Рядом с ней парень, молодой (возраст примерно 23-25 лет), модно одет.

1.3. Под ними надпись – «Лучшая одежда из Японии, Китая и Южной Кореи»

1.4. По центру – название магазина – ReALModa.ru. Надпись должна быть написана оригинально, не обычным шрифтом. Здесь можно проявить фантазию. Например, на букву d повесить модную шляпу, попробовать сделать разные размеры букв, оригинальный шрифт. В общем сделать надпись живой и интересной.

1.5. Под надписью Realmoda.ru – должна быть надпись – по нереально низким ценам. Эта надпись должна быть не большого размера (но не крохотного). Ее тоже нужно как-то выделить.

1.6. Цветовая гамма шапки яркими мягкими цветами (голубой, алый, оранжевый, фиолетовый, желтый, малиновый и т.д.). Основная цель – сделать саму шапку веселой, и стильной.

1.7. В правом верхнем углу будут располагаться значок Корзины, данные ICQ, Skype, телефон. Также здесь нужно сделать и строку поиска товаров.

1.8. Общий фон сайта – белый или можно сделать мягкие различные цвета, оттенки цветов (растений).

1.9. Сделать все шрифты сайта – читабельными, использовать какой-нибудь красивый, но не узорный шрифт для всего текста, чтобы легко усваивался клиенту.

1.10. Заголовки категорий выделять каким-нибудь узорным шрифтом (для надписей – Каталог, О нас, хиты продаж и т.д. (жирным шрифтом)

1.11. Подсветка на главы и на каталог. Т.е. при наводе курсора мыши на какую-либо вкладку или на категорию каталога, та должна загораться. В общем это нужно как-нибудь выделить. Желательно выделить оригинально.

1.12. Ширина сайта – 70% экрана, по центру

1.13. Пример достойного дизайна - http://www.style-street.ru/

2. Предполагаемое количество товара залитого на сайт – около 250000 товаров. Возможность заливки товаров из CSV и htm - файлов

3. Моды:

3.1. Ввод данных заказов в excel-таблицу (на английском языке) (translit.ru – использовать по манере перевода)

3.2. Встроенный в сайт (имеется ввиду не только описание, но и перевод заголовков товаров) англо-русский переводчик (хорошего качества, можно платный, это важно). Т.е. если товар заливается из CSV файла на английском языке, нужна возможность автоматического перевода описания товара и заголовков (желательно перевод по категориям).

3.3. Партнерская программа. Настройка партнерской программы в личном кабинете клиента. Возможность ввода данных заказа (для идентификации) клиентов «партнера». Система такая. Если партнер вводит данные своего клиента, а именно номер заказа, фамилию и имя клиента, точную сумму заказа, то ему на счет (в автоматическом режиме) возвращается 10% от суммы заказа. Партнер может на эти деньги (что у него на счете) купить себе что-либо в магазине, либо вывести их с помощью webmoney. Нужно сделать кнопку – вывод денег с помощью вебмани для партнеров). Так как магазин работает по предоплате, то система должна учитывать только заказы, имеющие статус – отправлен, т.е. оплаченные.

3.4. Подключение платежной системы – onpay.ru. Система чекаута должна быть следущей. Клиент нажимает на кнопку – в корзину, товар добавляется в корзину (автоматически), далее появляется всплывающее окно содержимого корзины, где предоставляется выбор – или оформить заказ или продолжить покупки (также там еще должны быть кнопки – очистить корзину, обновить корзину (выбрать количество товара). Допустим, что клиент хочет оформить заказ, нажимает на кнопку - оформить заказ. Ему должны быть показаны купленные им товары и подтверждение оформления заказа. Нажимаем – оформить заказ. Здесь нужно создать аккаунт в магазине, или зайти под своим ником и паролем (если аккаунт еще не создан).После того, как аккаунт создан, выскакивает форма доставки товара. Сначала адрес доставки, потом способы доставки (на выбор – или AirMail, или EMS доставка) и итоговая сумма к оплате. Здесь клиент заполняет данные доставки товара, и выбирает способ оплаты. В зависимости от способы оплаты, на его электронный почтовый ящик приходят письма.

3.5. Гибкая система скидок. В магазине будут использоваться как скидки, так и накопительная система баллов. Т.е. после каждого заказа (имеющего статус – отправлен) клиентский аккаунт будет пополняться баллами. Эти балы можно использовать для оплаты последующих покупок. Такие системы используются в продуктовых магазинах.

Скидки будут осуществляться в зависимости от суммы заказа (в автоматическом режиме). Т.е. если сумма заказа более 5 т.р., то идет скидка – 1% и так далее. Размеры скидок в зависимости от сумм настраиваются в магазине.

3.6. Калькулятор доставки товара. Каждый товар имеет определенный вес. После того, как все товары добавлены, система формирует итоговый вес посылки. В зависимости от этого веса, формируется стоимость доставки товара. Excel таблица с соотношениями цена доставки – вес есть. По ней и будет работать подобный калькулятор.

3.7. Фильтр доставки товаров. В принципе это не мод, т.к. сортировка по цене сейчас встроена в практически всех магазинах автоматом.

3.8. Отзывы. Возможность добавления картинки на отзыв. Все отзывы должны проходить модерацию, т.е. должны оставаться только те отзывы, которые одобрены модератором.

3.9. Конвертер валют. Простой мод. Товары заливаются из CSV файла (или HTM) не только на английском языке, но и в долларах. Магазин должен идентифицировать валюту и иметь возможность автоматического перевода долларов в рубли. Также у клиентов должна быть возможность покупки как в рублях, так и в долларах.

3.10. Мод добавления каждой категории товаров определенных параметров, соответствующих данной категории. Т.е. категории Обувь – возможность вставки размеров обуви – 39, 40, 41, 42, 43, для Одежды – размеров одежды – M, L, XL, XXL. Все эти параметры должны фиксироваться в каждом заказе. В таблице (excel формата) они должны идти в отдельной колонке.

4. Полосы прокрутки:

4.1. Хиты продаж для женской одежды (30 товаров). Скорость прокрутки средняя

4.2. Хиты продаж для мужской одежды (30 товаров). Скорость прокрутки средняя

4.3. Новинки (50 товаров). Скорость прокрутки средняя

5. Баннеры

5.1. Калькулятор доставки (статичный, не мигает) – какой-нибудь калькулятор доставки, используется для расчета стоимости доставки в зависимости от веса посылки.

5.2. Проблемы с размером? Ответ здесь! – ведет на статью посвященную правильному выбору размеров. Изобразить можно что угодно. Женщину (задумалась), которой платье не подошло к примеру.

5.3. Отследить посылку – баннер ведет в трек центр. Трек центр – это место, где будут отслеживаться посылки. Вам нужно сделать только баннер. Трек центр уже есть.

5.4. Доставка в любую страну мира. Просто красивая картинка. (не мигает, статичен)

5.5. Оплата через вебмани, яндекс деньги – скидка 3% - ведем на небольшую статью во вкладке акции (ее нет в макете, забыл вставить). Баннер мигает, картинок 1-2. Можно использовать значок вебмани, значок яндекс денег и как-то показать скидку 3%.

5.6. Покупай – получай баллы – оплачивай покупки баллами. Баннер должен показывать эту цепочку. Мигает.

5.7. Акция – приведи друга – получи скидку на любой заказ. Мигает. На картинке можно показать типа «открыта дверь – приглашаешь друга – 5% от заказа»

5.8. Именинникам – скидка 5%. Можно изобразить торт, а в торте надпись 5%. Баннер мигает.

5.9. Также можно объединить все 4 баннера в один (как вариант), и просто сделать рекламное место, где меняются 4 картинки и более. Смысл тот же. Так даже будет лучше.

6. Страницы: Главная, как сделать заказ, доставка и оплата, акции, партнерка, FAQ, отзывы, контакты (не все страницы есть на макете)

6.1. Главная страница (выглядит как на макете)

6.2. Как сделать заказ. Информационная страница, иллюстрационно показывающая как правильно оформить заказ в магазине.

6.3. Доставка и оплата. Текст и картинки. Как оплачивать, где и как отслеживать

6.4. Акции. Текст.

6.5. Партнерка. (текст + иллюстрации)

6.6. FAQ. Вопросы и ответы. Стандартная форма возможных вопросов и ответов.

6.7. Отзывы. Мод о котором уже писалось.

6.8. Контакты. Текст. Контактная информация. Также здесь должна быть форма обратной связи.

7. Каталог продукции имеет подкатегории. Когда наводишь курсором мыши, скажем, на категорию Женская одежда, то под ней появляются (сверху вниз) подкатегории (фиксируются). Когда мышь наведена на какую либо категорию, то она должна выделяться (основная задача – сделать пользование каталогом максимально удобным и простым)

8. Товары в магазине оформляются в виде эскизов (сетка 4*12) - 4 столбца, 12 строк (итого стандартно 48 товаров на странице). Цена выделяется жирным красным цветом, описание просто жирным черным цветом.

9. В самом описании товаров должны присутствовать:

9.1. Вверху популярные товары данной категории – полоса прокрутки (самые частопосещаемые – работает в автоматическом режиме)

9.2. Справа – вертикальная полоса прокрутки – «что еще покупают вместе с этим товаром»

10. В категориях (не в товарах) сделать полосы прокрутки – самые популярные товары категорий.

11. Модуль рассылки писем по клиентской базе

12. Создание логотипа и модуль добавления водяных знаков (желательно индивидуальный дизайн названия)

13. Защитить ссылки от спама

14. Создать 2 почтовых ящика

15. Панель информирования в социальных сетях (сообщить о нас другу): в контакте, одноклассники, twitter, facebook.

16. Сделать Опцию – Голосование (под новостями)