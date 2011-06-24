Доработки интернет-магазина на базе Magento

1.Сделать рамки вокруг изделия и описания к ним чтобы было видно что к чему относится.

2. Разработчик установил (прикрутил) Web Money. Необходимо сделать элемент рабочим.

3. Создать возможность “убирания” устаревших моделей в конец списка одежды.

4. Создать возможность чтобы при открытии товара было видно имя дизайнера одежды.

5. Предложить и создать возможность отбора изделий по дизайнерам, где то на главной странице.

6. Создать возможность чтобы при открытии конкретного товара выпадала ссылка на «Поделись с друзьями Одноклассники Контакт Фейсбук Твитер».

7. Создать отдельно от меню справа окно, с возможностью вставлять фото (слайд-шоу). Новые поступления. Аналогично сайту http://www.mondigo.ru/category/kofty/

8. Убрать во вкладке товара раздел «Добавить для сравнения».

9. Добавить вкладку внизу списка меню. Мы в Фейсбуке.