Доработки интернет-магазина на базе Magento

Есть сайт на joomla+virutemart, надо сделать по виду похожим на другой, осталась карточка товара(почти закончена) и корзина, так же надо поставить пару скриптов, функционал расширять не надо желателен скайп чтобы быстрее всё объяснить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Сделать рамки вокруг изделия и описания к ним чтобы было видно что к чему относится.
2. Разработчик установил (прикрутил) Web Money. Необходимо сделать элемент рабочим.
3. Создать возможность “убирания” устаревших моделей в конец списка одежды.
4. Создать возможность чтобы при открытии товара было видно имя дизайнера одежды.
5. Предложить и создать возможность отбора изделий по дизайнерам, где то на главной странице.
6. Создать возможность чтобы при открытии конкретного товара выпадала ссылка на «Поделись с друзьями Одноклассники Контакт Фейсбук Твитер».
7. Создать отдельно от меню справа окно, с возможностью вставлять фото (слайд-шоу). Новые поступления. Аналогично сайту http://www.mondigo.ru/category/kofty/
8. Убрать во вкладке товара раздел «Добавить для сравнения».
9. Добавить вкладку внизу списка меню. Мы в Фейсбуке.
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