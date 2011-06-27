Переписать Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок215 просмотров
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Нужен программист / группа программистов для полной переписки сайта интернет-магазина по ТЗ с сохранением юрлов.

В заявке указывайте на чем пишите, какие работы есть показать

12 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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