Перенос с osCommerce VaM Edition на PrestaShop 1.4

Натянуть шаблон на интернет магазин, доработать шаблон и функционал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести товары, категории, атрибуты, картинки
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