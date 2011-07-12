Приватно для Зеленцов Сергей (rigos)

$285
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки169 просмотров
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Натянуть шаблон на интернет магазин, доработать шаблон и функционал.

12 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
rigos
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$285
7 дней
Сергей как всегда работает профессионально, быстро и качественно. Обращаюсь к нему уже не первый раз и всегда был доволен результатом. Отличный исполнитель сделал не один интернет магазин для меня. Рекомендую как профессионала в создании и разработке сайтов и интернет магазинов.
Заказчик как всегда на высоте.Начиная от постановки задачи,заканчивая оплатой.Все четко,понятно и вовремя. Приятно работать,рекомендую всем.
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