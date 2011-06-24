Доработка магазина на базе ShopScript

Необходима помощь по движку вамшоп.
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Необходимо доработать движок ShopScript для работы нескольких магазинов. Вкратце ТЗ:
1. Сделать возможность вносить уникальные данные товара на всех сайтах, если данные для конкретного товара на конкретном сайте не определены, то выводить название из общей БД магазинов. Данные, которые нужно иметь возможность менять для конкретного сайта:
- Название товара
- Краткое описание, описание, теги keywords и description (на 2-х сайтах это уже реализовано – нужно скопировать решение на остальные магазины):
2. Разделы “Страницы сайта” и “Статьи” для каждого сайта должны быть уникальны.
3. Вкладка “Настройки”-> «Настройка магазина» должна быть уникальной для каждого сайта (на всех сайтах это уже релизовано).
4. Возможность запретить отображать какие-либо товары или категории товаров (раздела каталога) из общей БД на конкретном сайте.
5. Возможность менять title страницы с товаром при необходимости, или если значение не задано выводить title по-умолчанию.
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