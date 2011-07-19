Доработка сайта

$50
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки141 просмотр
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К интернет магазину нужно подключить систему приема платежей intellectmoney.ru

Более подробно выбранному исполнителю.

Без предоплаты. Оплата после выполнения работы.

Предпочтительны исполнители из Москвы.

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12 лет назад
EvgenySurin
Евгений 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо Дмитрию за очередную выполненную на отлично работу. Все оперативно и качественно.
Доволен работой над проектами Евгения. Задание предельно понятно, оплата своевременная! Готов продолжить сотрудничество!
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