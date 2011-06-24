Интернет-магазин с обновлением прайса из Exel

Внимание! в связи с тем, что один "программист" уже попарил мне мозг 3 недели и не смог ничего показать вообще ...

Присылают предложения только те кто:

1 имел опыт работы и может подтвердить

2 готов заключить договор на предоплату с указанием сроков или готов работать без предоплаты

Описание проекта:

Интернет магазин обновление данных из exel возможность быстро работать с большим объемом позиций 20000-30000

Загрузка прайса возможно несколькими путями

1. "Загрузка нового прайса" с заменой информации из старого прайса (полное обновление удалением старой информации)

2. "Обновление прайса" при загрузке файла скрипт должен проверять наличие товара, вносить изменение в существующий товар (цена, наличие), добавлять новые позиции если повяляются новые товары, если товар в обновленном прайсе отсутствует в наличии то ставит вместо цены и наличия статус "под заказ"

3. страницы с товаром должны иметь постоянный адрес

4. Ф магазине должны формироваться автоматически разделы с позициями из товаров (автоматически создаются разделы ели товаров более 10 например)

5. автоматическая генерация топ 5, 10 последних заказанных товаров, последние запросы,

6 Хороший качественный поиск

7 дизайн такой же как и сайта

8 возможно интеграция магазина в движок сайта.

Прайс будет обновляться из экселя будут следующие поля (пример прайса отправлю)

Пояснение столбцов

1 Код товара - внутреннй номер товаров в магазине (может быть численно буквенный)

2 Артикул - Артикул официальные данные товара (по ним осуществляется поиск)

3 Наименование - название товаров (осуществляется поиск )

4 Наличие - наличие товаров на складе Если значение в ячейке "0" или "пусто" прописывается "Заказ" в столбцах [наличие ]цена]цена 2]

5 Цена 1 - стобец с ценой товара в магазине

6 Цена 2 - столбец с ценой при покупке через интернет - в админке прописывается процент скидки (например - 3% ) и цена автоматом выводится

789... ячейки для указания покупки товара, количества, положить в корзину - т.е. необходимые для совершения покупки

Это по прайсу

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"Скидки " клиент видит сообщение и расчеты скидок

При заказе на сумму от 10 до 50 000 скидка 5 %

от 50 до 100 000 - 10 %

Данные скидочной политики желательно иметь возможность менять в админке

Скидка при заказе через интернет [3] (- 3% от цены)

Скидка при заказе при заказе от [10000] до [50000] скидка [5] (-5% от стоимости)

Скидка при заказе при заказе от[50000]до[100000] скидка [10](-10% от стоимости)

Создать скидку (возможность создать более гибкую скидочную политику )

Скидка при заказе при заказе от[]до[] скидка[]

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Прайс по спец.предложению

прайс будет загружаться отдельно, вместе интернет цены2 будет написано "спейпредложение" - это товары от который магазин хочет избавиться,

скидочная политика на эти товары не распространяется.

товары будут доступны на отдельной странице но будут участоввать в общем поиске.

Данные в форме заказа

-------------Данные заказа----------------------

1 код. артикул, название запчасти, кол-во цена, цена со скидкой интернет магазина

2 ---

3 ---

4 ---

5 ---

Сумма поупки

Сумма к оплате с учетом скидки интернет магазина

------------Дополнительные пожелания к заказу (отмечаются галочкой)--------

(возможность создавать редактировать и менять дополнительные пункты в админке)

1. предлагать только оригинальные запчасти

2. предлагать оригинальные и неоригинальные запчасти в наличии

3. Предлагать запчасти и описание цен и сроков запчастей под заказ если товара нет в наличии

4. Заказать услугу доставки заказа на дом (стоимость услуги указывается в админке)

5. Вы хотите забрать заказ в магазине (самовывоз)

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Данные клиента

ФИО заказчика (на кого оформлен заказ)

Контактные данные заказчика (e-mai телефон)

адрес доставки заполняется при выборе курьерских услуг

-----Особые пожелания к заказу (небольшая свободная форма)---------

------------Данные на автомобиль (зполнение по желанию)-----------

(заполнение этих данных ускорит формирование заказа и позволит предложить больше вариантов неоригинальнызхзапчастей)

Модель автомобиля

год автомобиля

VIN автомобиля

и т.д. (нужно оставить или добавить только действительно нужные поля избавив клиента от заполнения ненужный и незначительных форм!)

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====================процедура после заполнения и отправки формы заказа==============================================

1 При отправке клиент видит сообщение что заказ поступил "в обработку" в течении часа заказу будет обработан и он получит ответ по заказу на e-mail

2 заказ отправляется на указанный в админке e-mail к продавцу. продавец формирует заказ и отправлет "ответом" письмо о готовности заказа

3 Заказ дублируется в админке для контроля продавца (т.е. админ видит кол-во обращений и данные по заказу)

4 возможность удаления заказов только из админской панели