Интернет-магазин с обновлением прайса из Exel

Необходимо перенести товары, категории, атрибуты, картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! в связи с тем, что один "программист" уже попарил мне мозг 3 недели и не смог ничего показать вообще ...
Присылают предложения только те кто:
1 имел опыт работы и может подтвердить
2 готов заключить договор на предоплату с указанием сроков или готов работать без предоплаты
Описание проекта:
Интернет магазин обновление данных из exel возможность быстро работать с большим объемом позиций 20000-30000
Загрузка прайса возможно несколькими путями
1. "Загрузка нового прайса" с заменой информации из старого прайса (полное обновление удалением старой информации)
2. "Обновление прайса" при загрузке файла скрипт должен проверять наличие товара, вносить изменение в существующий товар (цена, наличие), добавлять новые позиции если повяляются новые товары, если товар в обновленном прайсе отсутствует в наличии то ставит вместо цены и наличия статус "под заказ"
3. страницы с товаром должны иметь постоянный адрес
4. Ф магазине должны формироваться автоматически разделы с позициями из товаров (автоматически создаются разделы ели товаров более 10 например)
5. автоматическая генерация топ 5, 10 последних заказанных товаров, последние запросы,
6 Хороший качественный поиск
7 дизайн такой же как и сайта
8 возможно интеграция магазина в движок сайта.
Прайс будет обновляться из экселя будут следующие поля (пример прайса отправлю)
Пояснение столбцов
1 Код товара - внутреннй номер товаров в магазине (может быть численно буквенный)
2 Артикул - Артикул официальные данные товара (по ним осуществляется поиск)
3 Наименование - название товаров (осуществляется поиск )
4 Наличие - наличие товаров на складе Если значение в ячейке "0" или "пусто" прописывается "Заказ" в столбцах [наличие ]цена]цена 2]
5 Цена 1 - стобец с ценой товара в магазине
6 Цена 2 - столбец с ценой при покупке через интернет - в админке прописывается процент скидки (например - 3% ) и цена автоматом выводится
789... ячейки для указания покупки товара, количества, положить в корзину - т.е. необходимые для совершения покупки
Это по прайсу
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"Скидки " клиент видит сообщение и расчеты скидок
При заказе на сумму от 10 до 50 000 скидка 5 %
от 50 до 100 000 - 10 %
Данные скидочной политики желательно иметь возможность менять в админке
Скидка при заказе через интернет [3] (- 3% от цены)
Скидка при заказе при заказе от [10000] до [50000] скидка [5] (-5% от стоимости)
Скидка при заказе при заказе от[50000]до[100000] скидка [10](-10% от стоимости)
Создать скидку (возможность создать более гибкую скидочную политику )
Скидка при заказе при заказе от[]до[] скидка[]
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Прайс по спец.предложению
прайс будет загружаться отдельно, вместе интернет цены2 будет написано "спейпредложение" - это товары от который магазин хочет избавиться,
скидочная политика на эти товары не распространяется.
товары будут доступны на отдельной странице но будут участоввать в общем поиске.
Данные в форме заказа
-------------Данные заказа----------------------
1 код. артикул, название запчасти, кол-во цена, цена со скидкой интернет магазина
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---
Сумма поупки
Сумма к оплате с учетом скидки интернет магазина
------------Дополнительные пожелания к заказу (отмечаются галочкой)--------
(возможность создавать редактировать и менять дополнительные пункты в админке)
1. предлагать только оригинальные запчасти
2. предлагать оригинальные и неоригинальные запчасти в наличии
3. Предлагать запчасти и описание цен и сроков запчастей под заказ если товара нет в наличии
4. Заказать услугу доставки заказа на дом (стоимость услуги указывается в админке)
5. Вы хотите забрать заказ в магазине (самовывоз)
----------------------------------------
Данные клиента
ФИО заказчика (на кого оформлен заказ)
Контактные данные заказчика (e-mai телефон)
адрес доставки заполняется при выборе курьерских услуг
-----Особые пожелания к заказу (небольшая свободная форма)---------
------------Данные на автомобиль (зполнение по желанию)-----------
(заполнение этих данных ускорит формирование заказа и позволит предложить больше вариантов неоригинальнызхзапчастей)
Модель автомобиля
год автомобиля
VIN автомобиля
и т.д. (нужно оставить или добавить только действительно нужные поля избавив клиента от заполнения ненужный и незначительных форм!)
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====================процедура после заполнения и отправки формы заказа==============================================
1 При отправке клиент видит сообщение что заказ поступил "в обработку" в течении часа заказу будет обработан и он получит ответ по заказу на e-mail
2 заказ отправляется на указанный в админке e-mail к продавцу. продавец формирует заказ и отправлет "ответом" письмо о готовности заказа
3 Заказ дублируется в админке для контроля продавца (т.е. админ видит кол-во обращений и данные по заказу)
4 возможность удаления заказов только из админской панели
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