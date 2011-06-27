Нужно настроить скрипт для интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Установлен скрипт WebAsyst Shop-Script. Нужно с базовым дизайном настроить скрипт согласно ТЗ. Навигация, макет, карточки товаров и т.д.

ТЗ по запросу.

Работаю только с опытными фрилансерами и живыми отзывами и с опытом работы с WebAsyst Shop-Script.

Скидывайте свои вилки цен для настройки.

12 лет назад
UralMobStroy
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад