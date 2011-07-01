Настройка отображения страниц в Joomla

Интернет-магазиныЗавершен9 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Постановка задачи (изменено):

Сделал отображение корректное страниц. Осталась проблема: отображение свойств товара (шаблон отображения свойств товара) в виде ?????????

Пример: http://royalorchid.com.ua/11-Amouage/View-all-products.html (слева Купить - справа знаки вопросов) и если внутрь зайти товара то тоже знаки вопросов отображаются на месте http://royalorchid.com.ua/4-Amouage/11-Amouage/0008.html (артикул, цена, мл).

Установлен компонент VirtueMart версии 1.1.7a

Задача: сделать полноценное нормальное отображение названий на вебсайте и в отображении характеристик товара.

Joomla
12 лет назад
jareknod
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Человек решил мою проблему с joomla, за которую брались 3 человека и бросили на полпути так и не решив. Идеально справился со своей задачей, оперативно как и обещалось - за 1 сутки. Рекомендую обращаться, отличное исполнение, ответственный человек. Благодарю!
Спасибо Ярославу за работу и обещанный даже сверх гонорар, все было сделано в срок и на высшем уровне! +10 Ярославу (jareknod)!
  • Похожие заказы

  • Доработка магазина на базе ShopScript

    $500

    Необходимо доработать движок ShopScript для работы нескольких магазинов. Вкратце ТЗ: 1. Сделать возможность вносить уникальные данные товара на всех сайтах, если данные для конкретного товара на конкретном сайте не определены, то выводить название из общей БД ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется модуль доставки под vam shop

    $200

    Модуль расчета доставки от производителей к покупателям. Имеется подобный модуль под OScommerce здесь http://www.oscommerce.com/community/contributions,%204129/category можно его переделать под vam shop или написать с нуля. Оплата после тестирования. Более подробно при личной переписке

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно настроить скрипт для интернет-магазина

    Установлен скрипт WebAsyst Shop-Script. Нужно с базовым дизайном настроить скрипт согласно ТЗ. Навигация, макет, карточки товаров и т.д. ТЗ по запросу. Работаю только с опытными фрилансерами и живыми отзывами и с опытом работы с WebAsyst Shop-Script. Скидывайте ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переписать Интернет-магазин

    Нужен программист / группа программистов для полной переписки сайта интернет-магазина по ТЗ с сохранением юрлов. В заявке указывайте на чем пишите, какие работы есть показать

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    $50

    К интернет магазину нужно подключить систему приема платежей intellectmoney.ru Более подробно выбранному исполнителю. Без предоплаты. Оплата после выполнения работы. Предпочтительны исполнители из Москвы. Оплата Яндекс.Деньги

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать seo friendly urls для интернет-магазина

    $50

    Необходимо переделать urls для SEO. На данный момент urls генерятся русским языком http://speculant. net /Женская-коллекция-Свитера-c-96_128.html Необходимо переделать так, чтобы генерились транслитом http://speculant. net/janskaya-kolekciya-svitera-c-96_128.html Движок на сильно переделанном OSC c темплейтной системой.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад