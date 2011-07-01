Настройка отображения страниц в Joomla

Человек решил мою проблему с joomla, за которую брались 3 человека и бросили на полпути так и не решив. Идеально справился со своей задачей, оперативно как и обещалось - за 1 сутки. Рекомендую обращаться, отличное исполнение, ответственный человек. Благодарю!