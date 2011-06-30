Создать и продвигать интернет-магазины (3 штуки)

Необходимо создать 3 интернет магазина и продвигать их.

Ваша функция: Создание интернет магазина+техническая поддержка+продвижение созданного интернет магазина

Требования к исполнителю:

- Вы должны уметь делать то что я описал (примеры созданных сайтов(только интернет магазины) + примеры продвигаемых сайтов). В комплексе (НЕ ОТДЕЛЬНО!). Приоритет имеют команды исполнителей или студии

- У вас должна быть выгодная и конкурентноспособная цена

- У вас должен быть 1 человек, отвечающий за весь проект с которым я буду работать

Что необходимо для отклика:

- Примеры реализованных проектов

- Стандартное предложение клиенту по созданию, продвижению и технической поддержке интернет магазина (если есть)