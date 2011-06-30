Создать и продвигать интернет-магазины (3 штуки)

Необходимо доработать движок ShopScript для работы нескольких магазинов. Вкратце ТЗ: 1. Сделать возможность вносить уникальные данные товара на всех сайтах, если данные для конкретного товара на конкретном сайте не определены, то выводить название из общей БД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 3 интернет магазина и продвигать их.
Ваша функция: Создание интернет магазина+техническая поддержка+продвижение созданного интернет магазина
Требования к исполнителю:
- Вы должны уметь делать то что я описал (примеры созданных сайтов(только интернет магазины) + примеры продвигаемых сайтов). В комплексе (НЕ ОТДЕЛЬНО!). Приоритет имеют команды исполнителей или студии
- У вас должна быть выгодная и конкурентноспособная цена
- У вас должен быть 1 человек, отвечающий за весь проект с которым я буду работать
Что необходимо для отклика:
- Примеры реализованных проектов
- Стандартное предложение клиенту по созданию, продвижению и технической поддержке интернет магазина (если есть)
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