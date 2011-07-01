Сайт по продаже чая

$100
Интернет-магазиныЗакрыт28 заявок365 просмотров
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Доброе время суток ! Итак нужно слепить сайт, точнее магазин. Дизайн могу предоставить.

Вот подобие сайта http://teapur.de/

На сайте будут приниматься ТОЛЬКО заказы далее мной товар будет отослан получателю заказной почтой.

Требуется создать загрузку картинок,легко добавить описание, корзину заказа пользователя

прошу цены...

12 лет назад
MadWann
33 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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