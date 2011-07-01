Создать сайт на Drupal

$200
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок237 просмотров
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Необходимо вывесить на Друпал готовый с версткой html дизайн + подключить магазинный модуль (shoping cart) . Привязать систему оплаты через ip (Робокассу ) . При личной переписи опишу подробнее .

Drupal
12 лет назад
Karica1234
Карина 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов(-1)
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