Интернет-магазин

Добрый день. Необходимо помочь с выбором движка для интернет магазина. Затем сверстать под него дизайн(будет предоставлен мною в формате PSD) . При необходимости модифицировать движок для внедрения дополнительных функций( в основном - какой то определенный просмотр фотографий товара). Все должно быть кросбраузерно и валидно.