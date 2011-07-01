Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт18 заявок257 просмотров
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Добрый день. Необходимо помочь с выбором движка для интернет магазина. Затем сверстать под него дизайн(будет предоставлен мною в формате PSD) . При необходимости модифицировать движок для внедрения дополнительных функций( в основном - какой то определенный просмотр фотографий товара). Все должно быть кросбраузерно и валидно.

12 лет назад
Madlove63
Андрей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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