Доработка магазина на Opencart

Добавить плагин геотаргетинга(Предложить хороший или несколько на выбор) Нужно определять город по IP, спрашивать у пользователя правильно ли определен город и подставлять при доставке

Плагин почты Росии не работает, починить, либо поменять плагин например на этот (https://opencartforum.com/files/file/1157-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/) и подключить печатные формы (https://opencartforum.com/files/file/841-почта-россии-печатные-формы-почтовых-отправле/)

Подключить яндекс кассу (https://github.com/yandex-money/yandex-money-cms-opencart) Инструкция https://kassa.yandex.ru/files/opencart.pdf

Должно быть 4 варианта доставки: 1) самовывоз (только по Москве) 2) Почта России 3) СДЭК 4) Транспортные компании (Сейчас настроены первые 3. нужно добавить Доставку транспортными с фиксированной наценкой в 200 руб)

И 2 варианты оплаты 1) Яндекс касса 2) Оплата при получении (только при самовывозе или при доставке СДЭК по Москве

После оформления заказ должен быть изменен либо подтвержден менеджером со сменой статуса и после этого(смены статуса на “ожидает оплаты”) может быть оплачен клиентом. Соответственно клиенту сначало должно прийти письмо, что заказ ожидает обработки менеджером. А после смены статуса заказа на “ожидает оплаты” должно приходить письмо о том что заказ ожидает оплаты. После оплаты статус меняется

Перенести на хостинг

Интерфейс:

1) Логинза. Вход и регистрация с помощью соц сервисов оставить только Гугль, Яндекс, Мейл.ру, Контакт, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Остальные кнопки убрать.

2) Левая часть логотипа не кликабельна. Расширить область клика на весь логотип. Мешает слой со звездочкой.

3)Сортировка: оставить только по наименованию и по цене. Остальные убрать.

4) Запоминать выбор сортировки и числа товаров на странице.

5) Упорядочить фасовки по порядку на главной странице и на страницах категорий (как на странице товара)

6) Починить кнопку “вверх” в футере

7) Новостная рассылка( Переименовать кнопку Go и подключить рассылку)

8) В личном кабинете при изменении моих адресов не видны кнопки обновить и удалить

9) В админке починить пункт меню продажы/заказы(При нажатии отображается белый экран)

10) В результатах поиска выдается цена ноль. А нужно выводить выводить плитки со всеми фасовками и ценами такого вида как в категориях http://magicsoap1.ru/shop/index.php?route=product/category&path=60

11) Если при оформлении заказа выбрать без регистрации, кнопка оформить заказ не работает, но если заполнить поле комментарии, то появляется еще одна кнопка оформить заказ и работает только левая.

12) Если при оформлении заказа выбрать зарегистрироваться, кнопка оформить заказ не работает вообще, вне зависимости от заполнения поля комментарии

13) Если не заполнено какое либо поле, ошибка не выдается, просто не работает кнопка оформить заказ. Сделать отображение ошибок.

14) В корзине поле модель переименовано в артикул переименовать также в уже оформленном заказе и письме отправлявляемом клиенту

15) Отображать общий вес заказа в корзине, в оформленном заказе и письме клиенту.