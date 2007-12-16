Доработка работающего интернет-магазина

Нужно сделать интернет магазин похожий на этот: www.harmanmotive.com Это OS Commerce Выбор именно этого скрипта обусловлен тем, что торгую сейчас в основном оригинальными аксессуарами для авто, поэтому каталог с изображениями нужен 100%, и на мой взгляд OSC ...