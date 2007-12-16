Доработка работающего интернет-магазина

$500
Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок171 просмотр
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Доработка сущесвующих модулей интернет- магазина.

Модуль статей.

Модуль яндекс.маркет

Модуль новости.

SEO оптимизация скрипта магазина.

Возможно длительное сотрудничество.

Бюджет указан стартовый.

16 лет назад
rednick
Гость 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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