Требуется доработка сайта интернет-магазина на Yii2, включая исправление багов, которые влияют на стоимость товаров и работу промо-кодов. Также необходима доработка функционала добавления параметров к товарам и исправление проблем с версткой при использовании маркированного списка. Ищется ответственный специалист.
Доработка сайта на OpenCart
Необходимо внести доработки на сайт исходя из ТЗ!
Доступ на сайт: test test
Тех параметры:
opencart 3.0.3.7
установлена тема: https://themeforest.net/item/topsell-top-multipurpose-ecommerce-opencart-3-theme/20751213
установлено расширение: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=31461
сервер:
nginx
php8
Есть git репозиторий с проектом
бд MySql
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1ddVWMAwzJOKLwcqA4r4ygdSS3E27w_Bt3Bc2vWU4d8E/edit
Заявки фрилансеров
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