Доработка сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки1983 просмотра

Необходимо внести доработки на сайт исходя из ТЗ!

Доступ на сайт: test test

Тех параметры:

opencart 3.0.3.7

установлена тема: https://themeforest.net/item/topsell-top-multipurpose-ecommerce-opencart-3-theme/20751213

установлено расширение: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=31461

сервер:

nginx

php8

Есть git репозиторий с проектом

бд MySql

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1ddVWMAwzJOKLwcqA4r4ygdSS3E27w_Bt3Bc2vWU4d8E/edit

GitMySQLNginxOpencartPHP
4 года назад
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Заявки фрилансеров

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