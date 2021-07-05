Доработка сайта на OpenCart

Требуется доработка сайта интернет-магазина на Yii2, включая исправление багов, которые влияют на стоимость товаров и работу промо-кодов. Также необходима доработка функционала добавления параметров к товарам и исправление проблем с версткой при использовании маркированного списка. Ищется ответственный специалист.