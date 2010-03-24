Доработка юзабилити ИМ на базе WebAsyst ShopScript

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо дороботать юзабилити интернет-магазина www.сomport.in.ua - аля http://y.ua

Доработка системы вывода банерной рекламы

Мелкие доработки

Webasyst
15 лет назад
Alex_Midas
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров