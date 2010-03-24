Есть почти законченный сайт интернет-магазина. Нужно исправить ошибки в коде и довести сайт до законченного вида. Готовы рассмотреть ваши предложения по улучшению работы сайта. Если нужны какие-то уточнения пишите.
Доработка юзабилити ИМ на базе WebAsyst ShopScript
Необходимо дороботать юзабилити интернет-магазина www.сomport.in.ua - аля http://y.ua
Доработка системы вывода банерной рекламы
Мелкие доработки
Заявки фрилансеров
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