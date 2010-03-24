Исправить ошибки сайта на Joomla 1.5 + VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки233 просмотра

Есть почти законченный сайт интернет-магазина. Нужно исправить ошибки в коде и довести сайт до законченного вида. Готовы рассмотреть ваши предложения по улучшению работы сайта. Если нужны какие-то уточнения пишите.

Joomla
15 лет назад
Evpator
Эдуард 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров