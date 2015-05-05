Сейчас каталог товаров с сайта выгружается на Яндекс.Маркет с помощью генерируемого файла xml. Требуется настроить работу Drupal 6, чтобы стала возможным функция "Заказ на Маркет". Подробнее о программе «Заказ на Маркете» можно прочитать по ...
Интеграция онлайн оплаты с сервисом ecommpa в shop script 3
Добрый день, коллеги!
Нужна помощь в интеграции системы онлайн оплаты ecommpay.
Со стороны сервиса нам предоставили специалиста, готового написать все скрипты обмена данными, так что с АПИ проблем не возникнет.
От вас требуется настроить движок.
Очень хочется найти человека, понимающего именно в движке shop script 3.
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