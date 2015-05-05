Интеграция онлайн оплаты с сервисом ecommpa в shop script 3

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки92 просмотра

Добрый день, коллеги!

Нужна помощь в интеграции системы онлайн оплаты ecommpay.

Со стороны сервиса нам предоставили специалиста, готового написать все скрипты обмена данными, так что с АПИ проблем не возникнет.

От вас требуется настроить движок.

Очень хочется найти человека, понимающего именно в движке shop script 3.

10 лет назад
an9re
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров