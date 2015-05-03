Инетрнет аукцион( торговая площадка)

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Закрыт10 заявок246 просмотров

Инетрнет аукцион( торговая площадка) на подобие avto.pro

где будут продавцы и покупатели по типу алиєкспрес. С похожей формой безопасных платежей.

Простая и быстрая заливка прайсов до 20 тыс. позиций.

Система оплаты.

Каталоги автомобилей арендованные.

Нужен проект под ключ.

10 лет назад
jkparts
Роман 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров