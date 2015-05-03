Сделать регистрацию клиентов, добавить страницу отзывов,выбор цвета в карточке товара, онлайн-консультант и еще мелкие правки.
Инетрнет аукцион( торговая площадка)
Инетрнет аукцион( торговая площадка) на подобие avto.pro
где будут продавцы и покупатели по типу алиєкспрес. С похожей формой безопасных платежей.
Простая и быстрая заливка прайсов до 20 тыс. позиций.
Система оплаты.
Каталоги автомобилей арендованные.
Нужен проект под ключ.
Заявки фрилансеров
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