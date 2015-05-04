Настроить Drupal 6 + заказ на Яндекс.Маркет

Сейчас каталог товаров с сайта выгружается на Яндекс.Маркет с помощью генерируемого файла xml.

Требуется настроить работу Drupal 6, чтобы стала возможным функция "Заказ на Маркет". Подробнее о программе «Заказ на Маркете» можно прочитать по ссылке http://help.yandex.ru/partnermarket/purchase/about.xml

На данным момент была попытка подключить сайт к системе, но возникла ошибка оформления заказа (скрин ошибки прикрепил к задаче).