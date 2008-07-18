Интернет-магазин

$50
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Завершен9 заявок328 просмотров

Необходимо сделать интернет-магазин на Joomlа на симпатичном шаблоне без наполнения.

17 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо! Сделали все профессионально и качественно. Легкое общение, четкое понимание и видение поставленной задачи, помогли без особых усилий добиться поставленной цели. Правильный подход к делу. Молодцы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничество с этим человеком прошло более чем успешно. Четко поставленные вопросы дали возможность без проблем решить поставленную задачу. Была внесена предоплата. По окончанию проекта деньги были выплачены полностью. Рекомендую. С Уважением, Владислав.
Crichton
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$50
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
Crichton
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад