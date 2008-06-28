Show room магазин с версткой дизайна

Добрый день, нужно сделать интернет магазин в видео show room, без корзины заказа и прочьих деталей, толкьо с просмотром и описанием товара, с удобной системой наполнения товаров для меня. и версткой моего дизайна.Жду предложений и цен, сроки минимальны.