Show room магазин с версткой дизайна

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Закрыт7 заявок237 просмотров

Добрый день, нужно сделать интернет магазин в видео show room, без корзины заказа и прочьих деталей, толкьо с просмотром и описанием товара, с удобной системой наполнения товаров для меня. и версткой моего дизайна.Жду предложений и цен, сроки минимальны.

17 лет назад
Eugenicsbmx
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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