Встроить дизайн интернет-магазина в движок

Дизайн нормальный, срок вместо 4-5 дней в месяц вырос. Магазин в стадии изучения и тестирования мною, появилась проблема импорта экспорта в магазин товаров, после получения всей суммы денег решать проблемы судя по поведению САША не собираеться так же как и в начале при получении аванса, после осознания того что работа выполнена на большую сумму от аванса активность проснулась и продолжалась до получения оставшейся суммы, зря я заплатил сразу нужно было дня 3 потестировать а не один вечер, на звонки и сообщения в аське не отвечает. судите сами!