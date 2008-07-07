Добрый день, нужно сделать интернет магазин в видео show room, без корзины заказа и прочьих деталей, толкьо с просмотром и описанием товара, с удобной системой наполнения товаров для меня. и версткой моего дизайна.Жду предложений и ...
Вывод товаров в Яндекс Маркет
Нужно настроить вывод товаров в Яндекс маркет из интернет магазина работающего на БИТРИКС
Сроки? Цены?
Майл для связи: [email protected]
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется встроить дизайн в движок(движок не имеет значения но с большим набором ф-й) . Прошу предложения оставлять с портфолио. Приблизительная структура желаемого магазина: http://templates.entheosweb.com/ecommerce_templates/Spare-Parts-Stores.asp тематика: продажа автозапчастей по украине(на русском языке)Закрыт17 лет назад
Доброго дня, нужен человек сведущий в Joomla + virtuemart либо предлогайте свою связку для создания небольшого интернет магазина - все подробности через: аську 240447835 почту [email protected] [email protected] проект оставляю ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Всем привет! Нужно вывесить интернет магазин на cms wordpress программировать ничего не нужно и не требуется. Задача только его установить! вписав базы данных и т.п. оплата - webmoney после ...Завершен17 лет назад
- $100
Требуется специалист по cms Joomla и ее компонентам: – VirtueMart и JoomFish. Необходима настройка двуязычности на сайте и создание специфического каталога товаров и его наполнение. Просьба всем кто может такое сделать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать интернет магазин на php. В магазине должны быть следующие модули: 1) Корзинка 2) Самые продаваемые товары 3) Самые популярные товары 4) Поиск товаров ...Интернет-магазины35 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать WAP cайт, скорее даже портал. На сайте много фото и видео, чат. Инфа должна добавляться\меняться\удаляться удобно и быстро. Пожалуйста указывайте опыт, цены и сроки.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт17 лет назад
Пример готового решения- http://www.opel-shop.pl В точности такой-же макет, функционал, небольшие изменения по дизайну, флеш-анимацияИнтернет-магазины26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо создать движок магазина! На входе xml, на выходе html подробное ТЗ отправлю в личку либо на имейл!Закрыт17 лет назад
- $50
1. Нужно сделать модуль для магазина на пхп (shop-script): Людям из определенной страны не должна показываться отпреленная картинка. Сейчас эта картинка располагается на всех страницах магазина. Данный модуль, ...Завершен17 лет назад