Требуется установить готовый модуль новостной ленты на движок OsCommerce.
Нужен готовый интернет-магазин,желательно без базы
Нужен готовый как можно более удобный и многофункциональный магазин без базы данных mysql ( то есть на файлах), либо в крайнем случае с mysql, но максимально легкий.
необходимо по сути дела, в будущем, очень быстро их тиражировать ( скажем 10шт чтобы поставить), следовательно требования на хостинг минимальны.
( товаров как правило не более 30шт)
должна быть легкость с заказом-то есть положил товары в корзину- нажал оформить- тут же форма-
нужны поля- Имя, Телефон, станция метро, адрес, дополнительные пожелания и ВСЁ!
легкость в оформлении дизайна ( подключаемые файлы инклюдов или что-то типа того).
Возможность устанавливать бесплатную( при заказе более энной суммы) или платную доставку
желательно наличие модуля статей или страниц, по сути дела мини-CMS внутри магазина. а если еще будут виджеты ( а-ля шоп-скрипт)- то вообще красота.
желательно наличие в комплекте здравого шаблона, магазин будет заточен под продажу товаров для здоровья. ( но не лекарства, без медицинских там разных шапок и красных крестов на голове)
в любом случае желательно чтобы магазин УЖЕ был, так как времени на программирование и ловлю багов нет.
Куплю за разумную сумму
важно чтобы не было зенда, всяких там кодировок и привязок к доменам!!
в общем буду рад любому устраивающему меня варианту.
shop-script не предлагать, ибо имею его- но не устраивает!!!
virtuemart или оскоммерс тоже ( шутнички-с), ведь это самые тяжелые магазины..
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