Нужен готовый интернет-магазин,желательно без базы

# 1 — $

Нужен готовый как можно более удобный и многофункциональный магазин без базы данных mysql ( то есть на файлах), либо в крайнем случае с mysql, но максимально легкий.

необходимо по сути дела, в будущем, очень быстро их тиражировать ( скажем 10шт чтобы поставить), следовательно требования на хостинг минимальны.

( товаров как правило не более 30шт)

должна быть легкость с заказом-то есть положил товары в корзину- нажал оформить- тут же форма-

нужны поля- Имя, Телефон, станция метро, адрес, дополнительные пожелания и ВСЁ!

легкость в оформлении дизайна ( подключаемые файлы инклюдов или что-то типа того).

Возможность устанавливать бесплатную( при заказе более энной суммы) или платную доставку

желательно наличие модуля статей или страниц, по сути дела мини-CMS внутри магазина. а если еще будут виджеты ( а-ля шоп-скрипт)- то вообще красота.

желательно наличие в комплекте здравого шаблона, магазин будет заточен под продажу товаров для здоровья. ( но не лекарства, без медицинских там разных шапок и красных крестов на голове)

в любом случае желательно чтобы магазин УЖЕ был, так как времени на программирование и ловлю багов нет.

Куплю за разумную сумму

важно чтобы не было зенда, всяких там кодировок и привязок к доменам!!

в общем буду рад любому устраивающему меня варианту.

shop-script не предлагать, ибо имею его- но не устраивает!!!

virtuemart или оскоммерс тоже ( шутнички-с), ведь это самые тяжелые магазины..