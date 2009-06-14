Нужно написать интернет-магазин и CMS

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Закрыт7 заявок340 просмотров

Необходим опытный специалист для долгосрочного сотрудничества. Первично - создание базовой конфигурации интернет магазина (основа есть), + дальнейшее обслуживание и развитие. Кроме этого необходимо создание собственной CMS.

НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ В МОСКВЕ !!!

16 лет назад
AnnaFa
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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