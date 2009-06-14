Необходимо решить всё вопросы связанные с программированием интернет-магазина "под ключ". Для начала работы готово всё, есть ТЗ, карта сайта, готовый дизайн. Срок на исполнение 3 недели. ТЗ и дизайн вышлю лично, заинтересованным. ...
Нужно написать интернет-магазин и CMS
Необходим опытный специалист для долгосрочного сотрудничества. Первично - создание базовой конфигурации интернет магазина (основа есть), + дальнейшее обслуживание и развитие. Кроме этого необходимо создание собственной CMS.
НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ В МОСКВЕ !!!
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