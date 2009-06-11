Создание интернет-магазиа

Необходимо решить всё вопросы связанные с программированием интернет-магазина "под ключ". Для начала работы готово всё, есть ТЗ, карта сайта, готовый дизайн. Срок на исполнение 3 недели.

ТЗ и дизайн вышлю лично, заинтересованным.

Предпочтительны исполнители из Новосибирска.

Обращайтесь с любыми вопросами касательно проекта.

P.s. Со мной также можно связаться по телефону 8-923-115-13-31 либо по ICQ: 267800125