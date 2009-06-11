Создание интернет-магазиа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт32 заявки436 просмотров

Необходимо решить всё вопросы связанные с программированием интернет-магазина "под ключ". Для начала работы готово всё, есть ТЗ, карта сайта, готовый дизайн. Срок на исполнение 3 недели.

ТЗ и дизайн вышлю лично, заинтересованным.

Предпочтительны исполнители из Новосибирска.

Обращайтесь с любыми вопросами касательно проекта.

P.s. Со мной также можно связаться по телефону 8-923-115-13-31 либо по ICQ: 267800125

16 лет назад
soul-web
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
10 дней
Этот фрилансер, явно пользуется доверчивостью людей. Я сам чуть не стал жертвой этого афериста. У меня был открыт проект, программирование ИМ по готовому дизайну. Началось всё с того что этот человек приковал моё внимание внушительным портфолио с довольно качественными работами, сроками и маленькой ставкой за работу. Он предложил осуществить мою задачу за 14дней и при этом не просил предоплаты. По сути мне терять было нечего, человек сделает свою работу я посмотрю и заплачу обещанную сумму. По началу работы поводов для беспокойства не было человек выходил на связь в заранее оговоренное время. Далее меня стало смущать что на мои вопросы ответы приходят спустя часов 5 а то и вовсе через день. Я начал выражать претензии о его манере работы. В ответ на это он никак не реагировал. Ну я уже окончательно разочаровался в этом исполнители и приступил к поиску нового, как только нашёл нового "Николай" вышел на связь (почему в ковычках, об этом напишу далее) и уже показал довольно аккуратно свёрстанную главную страницу. Это в очередной раз заставило меня остановить мой выбор на "Николае". Меня уже не смущала молчаливая натура этого фрилансера, я думал ну раз что-то уже сделано, то это о чём-то говорит. Я составил целую страницу замечаний по работе и отправил "Николаю", в ответ получил лишь молчание. Отчаялся в очередной раз. И тут посреди ночи в аську мне пишет неизвестный человек, и говорит: "Вы делали дизайн сайта ***", я ошарашенный смотрел в монитор и терялся в догадках, что это за человек и от куда он знает обо мне и о сайте. Оказалось все очень просто, это был программист который выполнял задание, тот очередной "лох" которого нашёл "Николай" для выполнения моего задания, причём сделал он это очень просто взяв моё ТЗ, которое я скинул ему на мыло и скопировав моё задание слово в слово, единственное что он изменил- это ставка за работу. Представился он программисту как Олег (Олег Капитанов ), именно по этому, я сомневаюсь что зовут его Николай Мирный (да и кстати оказалось что у программиста тоже есть в контактах аська с номером "Николая", только его он получил при общении с человеком http://freelance.ru/users/letunu/). Общение между нами с программистом он осуществлял будучи 3 лицом, которое выполняет функцию приемника и передатчика, именно поэтому ответа приходилось дожидаться сутками. Это мне ужасно повезло что программист оказался добросовестным и гораздо умнее "Николая" и вышел лично на меня. В итоге мой проект закончен, я остался с программистом в хороших партнёрских отношениях, а "Николай" остался с носом. Если Вам - работадатель, не жалко своего времени и денег, и Вы не против быть обманутым, обращайтесь к "Николаю". А ВАМ НИКОЛАЙ- БОГ СУДЬЯ, но я настоятельно рекомендовал бы Вам не обманывать людей.
Hort
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$180
14 дней

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
Hort
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад